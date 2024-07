Polak najadł się strachu. Awansował do finału Wimbledonu i wypalił

Polscy kibice w ostatnich latach dumni są nie tylko z Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza, którzy odnieśli mnóstwo sukcesów w singlowych zmaganiach w różnych zakątkach świata. Coraz bardziej popularny poza granicami naszego kraju robi się również specjalizujący się w grze podwójnej Jan Zieliński. "Biało-Czerwony" wraz z Hugo Nysem należy do szerokiej czołówki deblistów, czego najlepszym dowodem jest zeszłoroczny awans do finału Rolanda Garrosa. Obaj panowie niestety nie powtórzyli tego wyczynu w sezonie 2024, lecz nie oznacza to, że warszawianin nie ma innych powodów do radości.

Reklama