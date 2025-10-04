Polak lepszy od mistrza US Open 2025 w Szanghaju. Kapitalny powrót w drugim secie

Poza Igą Świątek, Kamilem Majchrzakiem czy Hubertem Hurkaczem, polscy kibice mają komu kibicować. Nasz najlepszy deblista, Jan Zieliński już kilka razy miał okazję cieszyć się z wygrania któregoś z najbardziej prestiżowych turniejów. Przede wszystkim, w grze mieszanej triumfował w Australian Open 2024 oraz Wimbledonie w tym samym roku, grając u boku Tajwanki Hsieh Su-wei.

Jan Zieliński obecnie nie jest klasyfikowany w rankingu ATP singlistów, ze względu na brak występów. Polak skupia się na grze w deblu oraz mikście. W odpowiedniej klasyfikacji zajmuje aktualnie 44. pozycję. Najwyższe miejsce zajmował w czerwcu 2023 roku, kiedy to był siódmy.

Jan Zieliński rozpoczął rywalizację w ATP Szanghaju. I już niespodzianka

Jan Zieliński zaczął zmagania w deblu w ATP Szanghaju. Polak gra u boku Australijczyka Johna Peersa, z którym rozgrywa już drugie zawody w tym sezonie. Wcześniej, w Toronto odpadli już w drugiej rundzie. Teraz chcą osiągnąć więcej.

Jednak już w pierwszym starciu trafili na rozstawioną włoską parę Simone Bolelli i Andrea Vavassori. Zawodnicy z Italii to turniejowa "czwórka", a zarazem jedni z faworytów do końcowego triumfu. W końcu młodszy z Włochów sięgnął w duecie z Sarą Errani po tytuł US Open 2025 w mikście. Jednak już w pierwszej rundzie Zieliński i Peers pokazali Włochom, że łatwo o to nie będzie.

Mimo tego, że nie byli faworytami, to Polak i Australijczyk narzucili Bolelliemu i Vavassoriemu własne warunki. Zieliński i Peers dwukrotnie przełamali przeciwników, mimo że ci również mieli aż pięć szans na to. Żadnego jednak nie wykorzystali, co sprawiło, że pierwszy set padł łupem polsko-australijskiego duetu. 6:3.

W drugiej partii to włoska para lepiej zaczęła. W pewnym momencie prowadzili 3:1. W tym momencie Jan Zieliński i John Peers przebudzili się, ostatecznie wychodząc na prowadzenie 4:3. O wszystkim zadecydowało przełamanie, do którego doprowadzili Polak i Australijczyk, zdobywając punkt na 7:5. Tym samym, spotkanie zakończyło się, a sensacja stała się faktem. Czwarty duet ATP Szanghaju żegna się z zawodami po przegranej w dwóch setach.

Rozwiń

Jan Zieliński i John Peers poznali kolejnych rywali

Wiadomo, z kim polsko-australijski duet zagra w 1/8 finału ATP Szanghaju. W nim zmierzą się z Jakobem Schnaitterem i Markiem Wallnerem. Do tego meczu dojdzie 6 października.

Jan Zieliński ALEX NICODIM AFP

Jan Zieliński WILLIAM WEST / AFP AFP

Jan Zieliński Lillian SUWANRUMPHA / AFP AFP