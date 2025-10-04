Polak lepszy od mistrza US Open 2025 w Szanghaju. Kapitalny powrót w drugim secie
Nie tylko meczami Igi Świątek człowiek żyje. Męski tenis w polskim wydaniu nieraz cieszy się dużym powodzeniem. Ostatnio częściej możemy słyszeć o świetnych występach Kamila Majchrzaka, jednak tym razem oczy kibiców zwrócone są na naszego deblistę, Jana Zielińskiego. W duecie z Johnem Peersem rozpoczęli ATP Szanghaju, gdzie już w pierwszym spotkaniu sprawili niespodziankę. Faworyci z Włoch zostali wyeliminowani, a polsko-australijska para poznała swoich kolejnych rywali.
Poza Igą Świątek, Kamilem Majchrzakiem czy Hubertem Hurkaczem, polscy kibice mają komu kibicować. Nasz najlepszy deblista, Jan Zieliński już kilka razy miał okazję cieszyć się z wygrania któregoś z najbardziej prestiżowych turniejów. Przede wszystkim, w grze mieszanej triumfował w Australian Open 2024 oraz Wimbledonie w tym samym roku, grając u boku Tajwanki Hsieh Su-wei.
Jan Zieliński obecnie nie jest klasyfikowany w rankingu ATP singlistów, ze względu na brak występów. Polak skupia się na grze w deblu oraz mikście. W odpowiedniej klasyfikacji zajmuje aktualnie 44. pozycję. Najwyższe miejsce zajmował w czerwcu 2023 roku, kiedy to był siódmy.
Jan Zieliński rozpoczął rywalizację w ATP Szanghaju. I już niespodzianka
Jan Zieliński zaczął zmagania w deblu w ATP Szanghaju. Polak gra u boku Australijczyka Johna Peersa, z którym rozgrywa już drugie zawody w tym sezonie. Wcześniej, w Toronto odpadli już w drugiej rundzie. Teraz chcą osiągnąć więcej.
Jednak już w pierwszym starciu trafili na rozstawioną włoską parę Simone Bolelli i Andrea Vavassori. Zawodnicy z Italii to turniejowa "czwórka", a zarazem jedni z faworytów do końcowego triumfu. W końcu młodszy z Włochów sięgnął w duecie z Sarą Errani po tytuł US Open 2025 w mikście. Jednak już w pierwszej rundzie Zieliński i Peers pokazali Włochom, że łatwo o to nie będzie.
Mimo tego, że nie byli faworytami, to Polak i Australijczyk narzucili Bolelliemu i Vavassoriemu własne warunki. Zieliński i Peers dwukrotnie przełamali przeciwników, mimo że ci również mieli aż pięć szans na to. Żadnego jednak nie wykorzystali, co sprawiło, że pierwszy set padł łupem polsko-australijskiego duetu. 6:3.
W drugiej partii to włoska para lepiej zaczęła. W pewnym momencie prowadzili 3:1. W tym momencie Jan Zieliński i John Peers przebudzili się, ostatecznie wychodząc na prowadzenie 4:3. O wszystkim zadecydowało przełamanie, do którego doprowadzili Polak i Australijczyk, zdobywając punkt na 7:5. Tym samym, spotkanie zakończyło się, a sensacja stała się faktem. Czwarty duet ATP Szanghaju żegna się z zawodami po przegranej w dwóch setach.
Jan Zieliński i John Peers poznali kolejnych rywali
Wiadomo, z kim polsko-australijski duet zagra w 1/8 finału ATP Szanghaju. W nim zmierzą się z Jakobem Schnaitterem i Markiem Wallnerem. Do tego meczu dojdzie 6 października.