Majchrzak wraca do zawodowego tenisa po przerwie spowodowanej dopingiem. 28-letni zawodnik, który długo był polską rakietą numer dwa, grał w turniejach wielkoszlemowych i ATP , na razie przeciera się na niższych szczeblach tenisowej drogi. Na początku roku wygrał turniej ITF w Monastyrze, w kolejnym był w ćwierćfinale. Wrócił do rankingu ATP. Obecnie jest klasyfikowany na 944. pozycji.

W Belgii zagrał dzięki staraniom swojego menedżera. Od organizatorów otrzymał "dziką kartę". To wielkie wyróżnienie dla Polaka i docenienie jego starań o powrót do czołówki. W pierwszej rundzie musiał rozegrać bratobójczy pojedynek z Maksem Kaśnikowskim , który, dostał się do turnieju głównego z eliminacji.

Tenisista z Zagrzebia odrobił straty w siódmym gemie. Potem obaj zawodnicy utrzymywali własne podanie, tak więc o zwycięstwie w pierwszym secie zdecydował tie-break. W nim co prawda pierwszy mini breaka miał Polak, ale dwa kolejne wywalczył Chorwat i to on wygrał go 7-4.