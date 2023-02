Polak chce wygrać w tym roku Wielkiego Szlema i to nie jednego

W światowej czołówce juniorów

Wygrać nie tylko juniorskie Wielkie Szlemy

Mówił też o marzeniach i celach dalszej kariery. - Mój tenisowy cel, to wygranie czterech turniejów w wielkoszlemowych w jednym roku, plus złotego medalu olimpijskiego. I myślę, że to jest coś, co jest moim celem, moim marzeniem. Wszystko się może zdarzyć i mam nadzieję, że to też się zdarzy. Co prawda obecnie najlepiej gram na kortach ziemnych, ale bardzo lubię też korty twarde. A jeszcze bardziej lubię grać na trawie, więc jestem wszechstronny, umiem się zaadaptować do każdych warunków - powiedział (wypowiedź za PZT).