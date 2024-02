Pod koniec grudnia 2023 roku zakończyło się trwające 13 miesięcy zawieszenie Kamila Majchrzaka - Polak został ukarany przez International Tennis Integrity Agency (ITIA) po tym, jak w jego organizmie wykryto niedozwolone środki mające wspomagać wydolność - organizacja jednak przyjęła tłumaczenia zawodnika, który stwierdził, że złamał on przepisy nieświadomie.

Tym samym już z początkiem stycznia 28-latek powrócił na kort i zaczął występy "z wysokiego C", bo od zatriumfowania w zawodach ITF w Monastyrze . Niedawno dorzucił do tego również triumf w zmaganiach w Hammamecie i praktycznie od razu w tym samym tunezyjskim mieści spróbował swoich sił w kolejnym turnieju.

ITF M25 Hammamet. Majchrzak musiał kreczować w dobrze rozpoczętym spotkaniu

Pierwszy set padł bowiem jego łupem - a co więcej zaliczył on tzw. "bagietkę", czyli wygrał 6:1. Potem jednak Kamil Majchrzak zaczął zmagać się z problemami zdrowotnymi, a Ouakaa przejął inicjatywę - i w drugim secie wygrał on 6:3.