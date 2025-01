Poza wiceliderką rankingu WTA duże szanse na sukces w Australii ma Jan Zieliński, który w czwartek udanie rozpoczął rywalizację deblistów u boku Sandera Gille, a następnego dnia przystąpił do turnieju mikstów. A w tym razem z Su-Wei Hsieh broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Polsko-tajwański duet w Melbourne jest rozstawiony z "6", a w pierwszej rundzie jego rywalem byli Emerson i Hayden Jones - rodzeństwo z Australii.

Australian Open. Jan Zieliński gra dalej w mikście

Emerson i Hayden byli wyraźnie słabsi od triumfatorów sprzed roku, ale kilkukrotnie postraszyli rywali. Tak było w trzecim gemie drugiego seta, gdy ponownie wypracowali szansę na przełamanie. I znowu jej nie wykorzystali, co tylko potwierdziło, że polsko-tajwański duet potrafi radzić sobie pod presją . Gra dalej toczyła się gem za gem i kibice zgromadzeni na trybunach kortu 13 byli świadkami bardziej wyrównanej walki, niż w pierwszej partii.

Przy stanie 4:3 Zielinski i Hsieh przełamali rywali, dzięki czemu po chwili serwowali na zwycięstwo w meczu. Szansy jednak nie wykorzystali, chociaż mieli aż trzy piłki meczowe - australijski duet wyszedł z opresji i przełamał faworytów, co zwiastowało emocjonującą końcówkę. W tej górą byli obrońcy tytułu, którzy na koniec przełamali rywali, i przypieczętowali zwycięstwo w meczu 6:0, 7:5.

Zieliński i Hsieh awansowali do drugiej rundy, gdzie ich rywalami będą Irina Chromaczowa i Jackson Withrow lub Daria i Luke Saville. Później rozegrane zostaną już ćwierćfinały, co oznacza, że polsko-tajwański duet potrzebuje jeszcze czterech zwycięstw, by obronić tytuł sprzed roku.