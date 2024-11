Polacy ruszyli w biedny zakątek Afryki. Mecze w cieniu zamieszek, ponad 20 ofiar na ulicach

Gdy na początku roku Kamil Majchrzak szukał punktów, które pomogłyby mu szybko awansować w rankingu ATP, zdecydował się na wyjazd do Kigali. W Rwandzie jest już teraz dość spokojnie, Polak wygrał jeden turniej rangi challenger ATP 50 , wrócił do kraju zadowolony. Niedługo później do sąsiedniego Burundi wybrały się polskie tenisistki, m.in. Weronika Falkowska . Ona też wygrała turniej w Bużumburze, choć rangi ITF .

Zamieszki w Mozambiku. A wśród nich turniej tenisowy z międzynarodową obsadą

Znakomity początek turnieju w biednym Mozambiku dla reprezentantów Polski. Zwycięstwa w singlu i deblu

I właśnie do takiego Mozambiku przybyli dwaj Polacy: Olaf Pieczkowski i Kacper Szymkowiak. Ten pierwszy jest w szóstej setce światowego rankingu, we wrześniu zeszłego roku, razem z Hubertem Hurkaczem, grał w singlu w meczu Polska - Barbados w Grupie Światowej II Pucharu Davisa. Szymkowiak to z kolei mistrz kraju do lat 23. Tydzień temu w Monastyrze odniósł swoje największe zwycięstwo w karierze - pokonał Aziza Dougaza, Tunezyjczyka ze 198. miejsca w światowym rankingu. Sam zaś jest o ponad 1000 miejsc niżej.