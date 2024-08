Polacy bezczelnie skrzywdzeni? Chodzi o doping. Nie do wiary, co się tu dzieje

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zaskoczyła swoim komunikatem wszystkich. We wtorek poinformowała, że w organizmie Jannika Sinnera wykryto w marcu śladowe ilości clostebolu, czyli substancji zabronionej . I to dwukrotnie.

Mimo to włoski tenisista nie doczekał się dyskwalifikacji. Dlaczego? ITIA uznała, że nie zażył substancji świadomie. Clostebol znajdował się w kremie, który stosował fizjoterapeuta zawodnika .

Jedyna kara dla Sinnera to odebrana nagroda pieniężna i punkty za turniej ATP 1000 w Indian Wells .

Dlaczego Jannik Sinner uniknął dyskwalifikacji? Szef POLADA ma gotową odpowiedź

W sieci momentalnie rozpętała się burza. Polscy kibice nie szczędzili dosadnych komentarzy, wskazując na podobne perypetie Kamila Majchrzaka i Doroty Borowskiej . W ich przypadku również zakazana substancja dostała się do organizmu bez ich wiedzy, co oboje udowodnili.

- Moim zdaniem istotny w tych przypadkach jest czas, w którym zawodnik uprawdopodobnił, co jest źródłem pochodzenia substancji zabronionej. U Sinnera domyślam się, że było podobnie jak w przypadku Borowskiej. Od razu było wiadomo, w jaki sposób substancja znalazła się w jego organizmie - tłumaczy w rozmowie z Eurosportem szef POLADA (Polskiej Agencji Antydopingowej) Michał Rynkowski.

- Przypadki Majchrzaka i Sinnera są z kolei zupełnie innymi sprawami. W przypadku Polaka dłużej trwało dochodzenie do tego, co było źródłem pochodzenia substancji zabronionych. Była konieczność analizy preparatów, odżywek, które były zanieczyszczone substancjami zabronionymi. Te procesy trwają i stąd pewnie też decyzja ITIA o tym, żeby w tamtym czasie zawodnika nie odwieszać, a czekać do momentu, kiedy sprawa zostanie finalnie rozpatrzona - dodaje Rynkowski.