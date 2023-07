Pół roku czekania i koniec. Wielki mistrz wraca do gry w tenisa

Od kilku lat w tenisie dochodzi do zmiany pokoleniowej. Z wielkiej czwórki w grze pozostało już tylko trzech zawodników, a tak naprawdę obecnie o tytuły z największych zawodników ostatnich dwóch dekad walczy tylko Novak Djoković . Serb utrzymuje swoje ciało w doskonałej kondycji fizycznej i nie daje po sobie poznać, że czas płynie. Jest w stanie unikać dłuższych przerw od tenisa.

Marin Cilić wraca na kort

Niestety wielu jego rywali nie jest zdolnych do tego samego. Wystarczy wspomnieć o Rafaelu Nadalu, który od lat zmaga się z różnymi kontuzjami. Podobnie sytuacja wygląda także z Andym Murrayem . Niestety także Chorwat Marin Cilić musiał zmierzyć się z długą przerwą od gry w tenisa. Doświadczony zawodnik na początku roku doznał poważnej kontuzji kolana.

Z tego powodu 34-latek zmuszony był wycofać się z występu w wielkoszlemowym Australian Open. Mistrz US Open z 2014 roku poddał się także operacji kolana, która musiała wykluczyć go z gry na dłuższy czas. "Niestety oznacza to trochę czasu z dala od kortu tenisowego, ale na pocieszenie spędzę więcej czasu z rodziną w moim domu" - pisał wówczas Chorwat po operacji.