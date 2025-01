Pokonana w Melbourne przez Rybakinę, a i tak zmierza po tytuł. Niczym Świątek

Na juniorski tytuł w rywalizacji dziewcząt Australia czeka równe 30 lat. W Melbourne nie wygrała ani Jelena Dokić (była najlepsza w US Open), ani Ashleigh Barty (wygrała Wimbledon), ani innym utalentowanym tenisistkom, a tych na kontynencie zawsze było sporo. W 1995 roku w Mlbourne z tytułu cieszyła się Siobhan Drake-Brockman , tyle że dla niej przeskok z tenisa młodzieżowego do zawodowego okazał się czymś ponad siły. I wkrótce skończyła karierę, przerzuciła się na studiowanie prawa.

Z Emerson Jones ma być inaczej - jest główną faworytką Australian Open, chyba najtrudniejsze spotkania ma już za sobą. No i błysnęła tuż przed tym turniejem, więc formę powinna mieć wystarczającą, by udowodnić słuszność "jedynki" w drabince i na światowej liście ITF. Ma też doświadczenie z gry w takich imprezach, bo rok temu, jako 15-latka, dotarła do finałów Australian Open i Wimbledonu - oba przegrała ze Słowaczką Renatą Jamrichovą , która w listopadzie zagrała już przeciwko Taylor Townsend z USA w finałowym turnieju Billie Jean King Cup.

Nowa australijska wersja Ashleigh Barty. 16-latka zaskoczyła świata jeszcze przed startem Australian Open

16-latka dostała dzikie karty do trzech turniejów: w Canberze, Adelajdzie i Melbourne. Głośnym echem jej występ odbił się w tym drugim - pokonała w pierwszej rundzie 37. na światowej liście Xinyu Wang (6:4, 6:0 ). A później stoczyła zacięty pojedynek z rozstawioną z trójką Darią Kasatkiną (5:7, 3:6). To wtedy zapytano Barty, czy w Australii znalazła się już jej następczyni. Była liderka rankingu WTA chwaliła młodszą rodaczkę, a już w Melbourne, kilka dni temu, powiedziała: - Ona nie będzie drugą Ashleigh. Będzie pierwszą Emerson.

Emerson Jones zdawała sobie sprawę, że być może w Australian Open przyjdzie jej łączyć zmagania seniorskie, do których dostała dziką kartę, z tymi juniorskimi. To się zdarza, podobnej historii doświadczyła w zeszłorocznym US Open 16-letnia Iva Jović. Ona w rywalizacji profesjonalistek pokonała Magdę Linette, zanim odpadła po ponad trzygodzinnym boju z rozstawioną Jekateriną Aleksandrową. Później skupiła się na turnieju juniorek, pokonała m.in. Monikę Stankiewicz - dotarła do półfinału.