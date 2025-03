Pokonała Świątek w Indian Wells. Nie będzie już rewanżu, rywalka kończy karierę

W zeszłym tygodniu 30-letnia Ysaline Bonaventure , korzystając z tzw. zamrożonego rankingu, próbowała przebić się do głównej drabinki turnieju WTA 1000 w Miami. Swój najlepszy moment w rankingu miała niecałe dwa lata temu, wskoczyła wtedy na 81. miejsce w rankingu WTA, kapitan reprezentacji Belgii Wim Fissette wystawił ją do bardzo ważnego spotkania w Billie Jean King Cup z Kanadą. A w nim m.in. pokonała Rebeccę Marino .

Zmierzyły się w 2019 roku w Indian Wells, gdy obie przebijały się do pierwszej setki rankingu WTA. Belgijka chwilę wcześniej pokonała Serbkę Olgę Danilović , później 17-letnią Igę pozbawiła możliwości debiutu w głównej części zmagań w Kalifornii, wygrała 1:6, 6:2, 6:4 . Wtedy Ysaline pokonała też Taylor Townsend i Donnę Vekić, odpadła dopiero w trzeciej rundzie, z Karoliną Pliskovą . To był zresztą jej najlepszy czas w karierze, patrząc na pojedyncze mecze. Ograła też Katie Boulter , Katerinę Siniakovą , Paulę Badosę , Jessicę Pegulę , a w BJK Cup - 19. na liście WTA Garbine Muguruzę .

No i po trzecie: z tą zawodniczką współpracował, dopóki była zdrowa, Wim Fissette , powoływał ją na rozgrywki Billie Jean King Cup. A Bonaventure, w przeciwieństwie np. do Elise Mertens , nie odpuszczała gry w kadrze.

Decyzja Ysaline Bonaventure tuż po zawodach w Miami jest może i zaskakująca, ale też zrozumiała. Zawodniczka korzystała dotąd z możliwości gry przy pomocy dawnego rankingu WTA, to przysługuje po długich przerwach. Teraz jednak musiałaby przejść na swój obecny, a ten jest w okolicach tysięcznego miejsca. I nie pozwala już na łapanie się do turniejów WTA, a jedynie do najmniejszych zawodów ITF. Do takich, gdzie na dobrą sprawę trzeba dopłacać. Tegoroczne wyniki pokazały się, że z najlepszą setką na świecie raczej już walki nie nawiąże. A do tego miała coraz większe problemy z kolanami.