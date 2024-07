Pokonała Świątek, nadeszła bolesna weryfikacja. Zmorze Polki wystarczyło 68 minut

Przed sobotnimi meczami trzeciej rundy coraz śmielej rozważano potencjalne starcie Igi Świątek z Jeleną Ostapenko w 1/8 finału Wimbledonu, które mogłoby stanowić szansę dla naszej tenisistki na poprawienie bilans 0-4 w bezpośrednich spotkaniach. Łotyszka wykonała swoje zadanie w kwestii awansu, ale inne plany co do Polki miała Julia Putincewa. Kazaszka zagrała świetne spotkanie i wyeliminowała liderkę rankingu WTA z turnieju w Londynie .

W związku z tym w pojedynku o ćwierćfinał zobaczyliśmy mecz pomiędzy Ostapenko i Putincewą. Obie grały ze sobą w przeszłości kilkukrotnie, ale ostatni raz zmierzyły się w październiku 2021 roku . Do stolicy Wielkiej Brytanii przywiozły znakomitą formę, stąd można było oczekiwać ciekawego starcia, z wulkanem emocji na korcie.

Putincewa przekonała się o sile Ostapenko. Łotyszka w ćwierćfinale Wimbledonu

Ostapenko rozpoczęła mecz kapitalnie. Wywierała ogromną presję na Putincewej, przez co Kazaszka popełniała sporo błędów. Łotyszka z kolei, mimo niezwykle agresywnego stylu gry, umieszczała zwykle piłki tam, gdzie tego chciała. Pojawił się natychmiastowy efekt na tablicy wyników - 5:0 dla mistrzyni Roland Garros 2017. W ostatniej chwili Julii udało się uniknąć tzw. bajgla, wygrywając własne podanie do zera. Potem trochę rozregulował się celownik Jeleny i doszło do przełamania powrotnego. W pewnym momencie Ostapenko zaskoczyła wszystkich, biorąc challenge, mimo wyraźnego autu.