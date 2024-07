Pokonała Świątek i od razu pytanie o „zmorę” Polki. Szczerze odpowiedziała

Świetny początek, a potem zwrot akcji. Putincewa szczerze o pokonaniu Świątek

Spokój szybko zamienił się jednak w niepokój. Druga partia przyniosła całkowite załamanie gry. Gdyby nie utrzymanie swojego pierwszego gema serwisowego, to Polka przegrałaby seta do zera. Kazaszka weszła na poziom nieosiągalny dla 23-latki i doprowadziła do decydującej rozgrywki. Ta dla zawodniczki Tomasza Wiktorowskiego zaczęła się najgorzej jak tylko mogła. Błyskawicznie zrobiło się 4:0 dla przeciwniczki. Iga Świątek starała się gonić, lecz na nic się to zdało . Wynik 6:2 dla rywalki mówił sam za siebie. Marzenia o triumfie w Wimbledonie nasza rodaczka musi odłożyć na przyszły rok.

Julia Putincewa z kolei obecnie jest jedną z najszczęśliwszych osób na ziemi. W pomeczowym wywiadzie tryskała z niej pozytywna energia. Uśmiech długo nie znikał z jej twarzy. "To smakuje wspaniale. To naprawdę wspaniałe uczucie. Byłam od początku skupiona na szybkiej grze po to, by nie dawać Idze zbyt wiele czasu. To zadziałało. (...) Podczas gry myślałam, że już pokonałam wcześniej numer jeden na trawie. Najwidoczniej tak miało być" - oznajmiła.