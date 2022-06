Pokonała Serenę, a później takie coś... "Nie nadajesz się do profesjonalnego tenisa"

Harmony Tan we wtorek wieczorem sprawiła, że po raz pierwszy zaczął o niej mówić cały tenisowy świat. Niespodziewanie pokonała bowiem po trzygodzinnym boju legendarną Serenę Williams 7-5, 1-6, 7-6 (10-7), co samo w sobie było sporą sensacją. Kolejne spotkanie singlowe Francuzka ma zagrać dopiero w czwartek - z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. W międzyczasie, dzisiaj, miała też jednak przystąpić do rywalizacji w pierwszej rundzie turnieju deblistek. I pojawił się problem.

Harmony Tan wykiwała partnerkę

Partnerką Tan miała być Niemka Tamara Korpatsch - 27-letnia tenisistka z początku drugiej setki listy WTA, która nigdy nie przebiła się przez pierwszą rundę singla w Wielkim Szlemie, a w deblu... nie startowała. Ona też we wtorek rywalizowała na Wimbledonie w singlu - po ponad 150 minutach walki uległa Brytyjce Heather Watson 7-6 (9-7), 5-7, 2-6. Dziś duet Korpatsch/Tan miał zagrać w deblu przeciwko Ukraince Nadiji Kiczenok i Rumunce Ralucy Olaru. Do spotkania jednak nie doszło - Niemka i Francuzka oddały je walkowerem. Tym faktem szczególnie rozgoryczona była Korpatsch, która w mediach społecznościowych w mocnych słowach "poskarżyła" się na Tan.

Reklama

Instagram Post

Zaznaczyła, że o decyzji Tan dowiedziała się dopiero dziś rano. Niemka mocno przeżyła tę sytuację: "Jestem bardzo smutna, rozczarowana, ale i wściekła, że nie mogę zagrać swojego pierwszego turnieju wielkoszlemowego w deblu. To jest bardzo nie w porządku wobec mnie, nie zasłużyła na to" - napisała Korpatsch. I dodała, że to Tan zapytała ją o możliwość gry w deblu jeszcze przed Wimbledonem, a nie odwrotnie. "To nie ja ją prosiłam, to ona prosiła mnie. Jeśli czujesz się wykończona po trzygodzinnym meczu dzień wcześniej, nie nadajesz się do profesjonalnego tenisa" - stwierdziła niemiecka tenisistka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serena Williams - Harmony Tan 1:2 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

Polsat Box Go Sport - pakiet w Polsatboxgo.pl