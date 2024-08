Pokonała Sabalenkę, teraz ograła ją Magdalena Fręch. Cudowny powrót Polki po zwycięstwo

We wtorek tenisistka z Łodzi dostała dzień odpoczynku przed meczem pierwszej rundy głównej drabinki. Tam czekała na nią Marie Bouzkova, a więc finalistka niedawnego turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Czeszka sprawiła po drodze sensację, pokonując Arynę Sabalenkę. Swoją regularną grą potrafiła doprowadzić Białorusinkę do frustracji . Z racji tego, że Fręch również bazuje na cierpliwym budowaniu akcji i dobrej defensywie, mogliśmy się spodziewać zaciętego widowiska, z długimi wymianami.

Trzysetowe starcie Magdalena Fręch. Zacięta walka o drugą rundę WTA 1000 w Cincinnati

Druga odsłona rozpoczęła się podobnie do tej pierwszej. Najpierw to zawodniczka naszych południowych sąsiadów wywalczyła breaka, ale po chwili Fręch odrobiła stratę, a nawet wyszła na prowadzenie 3:2. Podobać mogło się to, że Polka starała się przejmować inicjatywę, momentami grała bardzo odważnie jak na siebie. To zaowocowało kolejnym przełamaniem na korzyść Magdaleny. Później potwierdziła je własnym podaniem i zrobiło się już 5:2.