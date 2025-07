Pokonała Sabalenkę i idzie na całość. Co za mecz. 6:1, 5:1 i zwrot. Rozstawiona za burtą

Powoli dobiega końca rywalizacja w pierwszym dniu głównych zmagań na kortach Wimbledonu. Za nami bardzo ciekawe starcie z udziałem triumfatorek tegorocznych turniejów rozgrywanych na trawie. W premierowej fazie doszło bowiem do potyczki pomiędzy Marketą Vondrousovą i McCartney Kessler. Czeszka, która pokonała w Berlinie Arynę Sabalenkę, prowadziła już 6:1, 5:1. Wtedy doszło do zwrotu akcji. Ostatecznie rozstrzygnięcie poznaliśmy dopiero po tie-breaku. Doszło do eliminacji rozstawionej, co nie jest dobrą informacją dla Białorusinki.