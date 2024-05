Pokonała rywalkę 6:0, 6:2, a potem ujawniła prawdę. "Cierpię codziennie"

Elina Switolina, wydawałoby się, wróciła już do pełnej formy i doskonale radzi sobie na korcie. Pod spodem kryje się jednak więcej problemów, niż można by było przypuszczać. Ukrainka ujawniła, że mierzy się z poważnym bólem, który w zależności od intensywności spotkań i treningów pojawia się coraz częściej. Czy to oznacza, że tenisistka będzie musiała na jakiś czas zrezygnować z rywalizacji? Jak twierdzi, nie jest to możliwe.