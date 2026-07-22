Pokonała Polkę, później sceny w Niemczech. Tak zachowała się przyjaciółka Sabalenki

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Po niemal dwóch godzinach walki Katarzyna Kawa uległa w 1/16 finału turnieju rangi WTA 250 w Hamburgu Pauli Badosie 5:7, 4:6. Mimo to postawa naszej reprezentantki zasługuje na pochwałę. Jej grę doceniła również właśnie Hiszpanka, a prywatnie przyjaciółka Aryny Sabalenki. Tuż po spotkaniu w Niemczech nie szczędziła Polsce miłych słów.

Polka pokonana w Niemczech. Po chwili takie słowa przyjaciółki Sabalenki
Paula Badosa i Aryna SabalenkaWILLIAM WESTAFP

W najlepsze trwa sezon tenisowy 2026. Po zakończeniu Wimbledonu nadszedł czas na nieco mniejsze turnieje. W poniedziałek 20 lipca rozpoczęły się zmagania w rywalizacji WTA 250 w Hamburgu. To tam pierwszy raz od wielkoszlemowego występu zagrać miała Maja Chwalińska. Niestety nasza niedawna finalistka French Open wciąż skupia się na dojściu do zdrowia i wyleczeniu kontuzji kostki.

W Niemczech za to wystąpiła inna z naszych reprezentantek - Katarzyna Kawa. I już na start w 1/16 finału czekało ją wielkie wyzwanie, czyli spotkanie z Paulą Badosą, byłą wiceliderką rankingu WTA. Niestety po bardzo dobrej grze Kawa uległa młodszej zawodniczce 5:7, 4:6.

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Jej postawa została jednak doceniona przez rywalkę, która tuż po zakończeniu meczu przyznała, że była zaskoczona poziomem Polki. Po chwili zaznaczyła również, że by wygrać musiała zagrać swój najlepszy tenis.

Byłam naprawdę zaskoczona, że zagrała tak dobrze. To był naprawdę trudny mecz. Musiałam wznieść się na swój najwyższy poziom, aby ją dzisiaj pokonać
mówiła.

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Do tego nie zapomniała również o kibicach, którzy licznie zgromadzili się na korcie. Hiszpanka nie kryła, że za każdym razem, gdy przyjeżdża do Niemiec to czuje się bardzo dobrze i ma z tego kraju tylko pozytywne wspomnienia. Wszystkim fanom podziękowała również za obecność.

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- Tutaj jest cudownie. Główny kort jest piękny, a kibice pomagają swoim dopingiem. Zawsze cieszę się, kiedy gram w Niemczech. Mam same dobre wspomnienia z grania tutaj i kocham niemieckich fanów. Dlatego dziękuję Wam za to, że dzisiaj tu przyszliście, nawet jeśli pogoda nie do końca dopisała - dodała.

Co ciekawe, po meczu w okolicach jej ławki znalazła się masa fanów, by być może otrzymać od 28-latki autograf, bądź zrobić sobie zdjęcie. Na ich szczęście ich ulubienica będzie miała okazję pojawić się na korcie kolejny raz. O ćwierćfinał zawalczy z Panną Udvardy.

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tenisistka w jasnej spódnicy i czarnej koszulce uderza piłkę rakietą podczas meczu, skupiona na grze, z dynamicznym ruchem widocznym w napięciu mięśni i intensywnym wyrazie twarzy
Paula BadosaMatthew StockmanAFP
Kobieta w zielonym sportowym stroju i czapce z daszkiem odbija piłkę tenisową rakietą, skupiona na grze. Zaawansowany moment akcji, silnie zarysowane mięśnie rąk, intensywne oświetlenie.
Paula Badosa, Brisbane 2026Patrick HAMILTONAFP
Kobieta z jasną opaską sportową na głowie, ubrana w jasną koszulkę, znajduje się na tle nieostrego stadionu lub kortu tenisowego.
Katarzyna KawaMATTHIEU MIRVILLEAFP


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