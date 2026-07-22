W najlepsze trwa sezon tenisowy 2026. Po zakończeniu Wimbledonu nadszedł czas na nieco mniejsze turnieje. W poniedziałek 20 lipca rozpoczęły się zmagania w rywalizacji WTA 250 w Hamburgu. To tam pierwszy raz od wielkoszlemowego występu zagrać miała Maja Chwalińska. Niestety nasza niedawna finalistka French Open wciąż skupia się na dojściu do zdrowia i wyleczeniu kontuzji kostki.

W Niemczech za to wystąpiła inna z naszych reprezentantek - Katarzyna Kawa. I już na start w 1/16 finału czekało ją wielkie wyzwanie, czyli spotkanie z Paulą Badosą, byłą wiceliderką rankingu WTA. Niestety po bardzo dobrej grze Kawa uległa młodszej zawodniczce 5:7, 4:6.

Jej postawa została jednak doceniona przez rywalkę, która tuż po zakończeniu meczu przyznała, że była zaskoczona poziomem Polki. Po chwili zaznaczyła również, że by wygrać musiała zagrać swój najlepszy tenis.

Byłam naprawdę zaskoczona, że zagrała tak dobrze. To był naprawdę trudny mecz. Musiałam wznieść się na swój najwyższy poziom, aby ją dzisiaj pokonać

Badosa zwróciła się do fanów. Piękne słowa. "Jest cudownie"

Do tego nie zapomniała również o kibicach, którzy licznie zgromadzili się na korcie. Hiszpanka nie kryła, że za każdym razem, gdy przyjeżdża do Niemiec to czuje się bardzo dobrze i ma z tego kraju tylko pozytywne wspomnienia. Wszystkim fanom podziękowała również za obecność.

- Tutaj jest cudownie. Główny kort jest piękny, a kibice pomagają swoim dopingiem. Zawsze cieszę się, kiedy gram w Niemczech. Mam same dobre wspomnienia z grania tutaj i kocham niemieckich fanów. Dlatego dziękuję Wam za to, że dzisiaj tu przyszliście, nawet jeśli pogoda nie do końca dopisała - dodała.

Co ciekawe, po meczu w okolicach jej ławki znalazła się masa fanów, by być może otrzymać od 28-latki autograf, bądź zrobić sobie zdjęcie. Na ich szczęście ich ulubienica będzie miała okazję pojawić się na korcie kolejny raz. O ćwierćfinał zawalczy z Panną Udvardy.

Paula Badosa Matthew Stockman AFP

Paula Badosa, Brisbane 2026 Patrick HAMILTON AFP

Katarzyna Kawa MATTHIEU MIRVILLE AFP





Włochy - Holandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport