Pokonała mistrzynię olimpijską w Melbourne, to była sensacja. Spotkał ją bolesny koniec

Pojedynek z Chinką sporo kosztował jednak 36-latkę z Filderstadt . Nie była już w stanie wnieść się na ten poziom podczas dzisiejszej potyczki z Anastazją Pawluczenkową. Rosjanka dotarła do trzeciej fazy imprezy po dwóch trzysetowych bojach. Rywalizacja z Siegemund przebiegła dla niej w ekspresowym tempie względem poprzednich pojedynków.

Siegemund odpada z singlowego Australian Open. Pawluczenkowa zagra z Vekić o ćwierćfinał

Laura starała się nawiązać walkę na początku spotkania, miała dwa break pointy już w gemie otwarcia. Anastazja zdołała jednak wyjść z opresji i po chwili to Rosjanka mogła prowadzić 2:0. Niemka utrzymała własne podanie, ale potem rozpoczęła się seria wygranych gemów z rzędu przez Pawluczenkową . Zawodniczka będąca na 32. miejscu w rankingu WTA nie oddała rywalce już żadnego "oczka" do końca partii. Dzięki temu wygrała premierową odsłonę rezultatem 6:1.

Podobny schemat obserwowaliśmy także w drugim secie. Z tą różnicą, że to Siegemund serwowała jako pierwsza. 36-latka obroniła dwa break pointy, a potem miała okazję na 2:0. Nie wykorzystała jej i gemy znów zaczęły hurtowo wędrować na konto przeciwniczki. Laura odpowiedziała dopiero przy stanie 5:1 dla rozstawionej zawodniczki. To było jednak już zbyt późno, by nawiązać walkę z Anastazją. Ostatecznie Rosjanka triumfowała 6:1, 6:2 po 92 minutach gry.