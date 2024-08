Pokonała Igę Świątek. Teraz prawda wychodzi na jaw, nie było łatwo

Jeszcze głośnie zrobiło się o niej na początku tego sezonu, kiedy doszła do finału wielkoszlemowego Australian Open, gdzie jednak nie sprostała Białorusince Arynie Sabalence .

Tenis, Paryż 2024. Qinwez Zheng lepsza od Igi Świątek

W półfinale natomiast okazała się lepsza od Świątek . Dla niej było to szczególne zwycięstwo, ponieważ we wcześniejszych sześciu spotkaniach zawsze przegrywała.

"Popełniłam też mniej błędów niż ona. Iga to jednak zawodniczka, która, gdy nawet przegra pierwszego seta, to jest w stanie odwrócić losy meczu i to wielokrotnie robiła, szczególnie ze mną" - dodała.