Pokonała Gauff, przyszedł czas na Sabalenkę. Tie-break okazał się kluczowy

Można było mieć zatem poważne wątpliwości co do formy liderki rankingu. Kolejny sprawdzian dla Białorusinki przypadł na turniej WTA 1000 w Indian Wells. Z racji rozstawienia tenisistka z Mińska mogła liczyć na wolny los w pierwszej rundzie. Przystąpiła zatem do rywalizacji od drugiej fazy, gdzie zmierzyła się z McCartney Kessler. Amerykanka przedostała się w ubiegłym sezonie do szerokiej czołówki światowego tenisa i od tamtej pory czyni spore postępy. W Dubaju pokonała Coco Gauff, później zanotowała finał WTA 250 w Austin. Prezentowała się w ostatnim czasie naprawdę solidnie, więc szykował się ciekawy sprawdzian dla triumfatorki US Open 2024.

Reklama