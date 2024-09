Pokonała Gauff, na tym nie poprzestała. Powrót z 1:5, teraz na celowniku Sabalenka

Navarro grała jednak momentami kapitalnie w defensywie, świetnie się broniła. Także w siódmym gemie, gdy broniła dwóch break pointów na odrobienie straty przełamania. Wyszła z opresji, powróciła do wypracowanej przewagi. To wyraźnie podcięło skrzydła Pauli , która chwilę później znów miała ogromne problemy z serwisem. Pojawiły się trzy setbole. Pierwsze dwie okazje udało się wybronić, ale przy trzeciej posłała piłkę w korytarz deblowy i partia zakończyła się wynikiem 6:2 dla 23-latki.

Badosa nie wykorzystała wysokiego prowadzenia w drugim secie. Navarro w półfinale

Na początku kolejnej odsłony spotkania Amerykanka wpuściła do gry Hiszpankę . W pierwszym gemie popełniła kilka błędów, a potem Badosa utrzymała swoje podanie i potwierdziła przewagę breaka, wychodząc na 2:0. Role się odwróciły. W piątym gemie doszło do kolejnego przełamania, a kilka minut później zrobiło się już 5:1. Mimo wysokiego prowadzenia to nie był koniec emocji w secie.

Amerykanka najpierw utrzymała własne podanie, a następnie zaczęła wywierać presję na Pauli. I doszło do sensacyjnego zwrotu akcji. Nagle z wyniku 5:1 zrobiło się 5:5. Badosa znów nie wytrzymywała emocji, popełniała rażące błędy. Na dodatek źle funkcjonował serwis. Patrzyła bezradnie w stronię swojego boksu, ale na nic się to zdało. W ostatnich sześciu gemach zdobyła łącznie 5 punktów, podczas gdy rywalka aż 24. Navarro dopełniła spektakularnego powrotu. Wygrała spotkanie 6:2, 7:5 i awansowała do półfinału US Open, gdzie zagra z Aryną Sabalenką lub Qinwen Zheng. Spotkanie Białorusinki i Chinki rozpocznie się po godz. 1:00 czasu polskiego.