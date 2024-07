Pokonała Gauff, a chwilę później taka informacja. Wycofała się z rywalizacji

We wtorek tuż po godz. 12:00 na korcie im. Philippe'a Chatriera pojawiły się Coco Gauff i Donna Vekić. Wydawało się, że pierwszy set przebiega pod pełną kontrolą Amerykanki. Prowadzenie 5:2, piłka setowa. Nagle sytuacja na korcie się odwróciła i ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Tam 20-latka dostała kolejne dwa setbole, ale i to nie wystarczyło. Przegrała seta 6:7(7). W drugiej partii znów była z przodu, prowadząc 2:1 z przełamaniem. Od tego momentu nastąpiła jednak seria pięciu gemów z rzędu dla Chorwatki i to 28-latka mogła cieszyć się z awansu do ćwierćfinału igrzysk w Paryżu.

