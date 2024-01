Pokonał Świątek i Hurkacza, teraz ma potężne problemy. Stanie przed sądem

Ubiegłej jesieni Alexander Zverev został oskarżony o przemoc fizyczną wobec Brendy Patei, swojej byłej dziewczyny i matki ich córki. W październiku sąd w postępowaniu nakazowym ukarał go grzywną w wysokości 450 tys. euro. Tenisista nie przyznaje się jednak do zarzutów, co oznacza, że konieczny będzie proces sądowy. Termin wyznaczono na maj. Niewykluczone, że dojdzie do niego już po rozpoczęciu French Open.