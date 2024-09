Pokonał Huberta Hurkacza i dopadło go nieszczęście. Kontuzja, krecz i koniec marzeń o tytule

W piątkowy poranek emocjonowaliśmy się starciem Huberta Hurkacza z Jackiem Draperem w drugiej rundzie ATP 500 w Tokio. Brytyjski tenisista zaprezentował się z lepszej strony i zasłużenie pokonał Polaka w dwóch setach. Później okazało się jednak, że wrocławianin znów zmagał się z dolegliwościami po kontuzji odniesionej w trakcie Wimbledonu. Z tego też względu, kilkanaście godzin po porażce z półfinalistą US Open, wycofał się z imprezy ATP Masters 1000 w Szanghaju , gdzie miał bronić tytułu wywalczonego przed rokiem.

Dzisiaj problemy zdrowotne dopadły również zawodnika z Wysp. W niedzielny poranek stoczył batalię z Ugo Humbertem o miejsce w najlepszej "4" japońskich zmagań. Reprezentant Francji to przeciwnik dobrze znany Hubertowi Hurkaczowi. Obaj spotkali się w tym roku trzykrotnie, dwie ostatnie potyczki skończyły się po myśli zawodnika "Trójkolorowych". Do czwartego starcia jednak nie doszło. To Brytyjczyk miał okazję rywalizować z 26-latkiem o półfinał w Tokio.