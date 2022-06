Pokerowa zagrywka rywalki Świątek! Tuż przed Wimbledonem

Oprac.: Tomasz Czernich Tenis

Emma Raducanu, triumfatorka ubiegłorocznego US Open i 11. zawodniczka rankingu WTA nie przystąpiła do rywalizacji w turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Tym samym jej przygotowania do zbliżającego Wimbledonu ograniczą się do zaledwie... siedmiu gemów rozegranych podczas imprezy w Nottingham. W międzyczasie 19-latka zdążyła za to zebrać kolejną porcję krytyki za swoją działalność poza kortem.

Zdjęcie Emma Raducanu / Matthew Stockman / Staff / Getty Images