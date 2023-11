Pokazowy turniej w Rosji, wystąpią znani sportowcy. Jest reakcja władz

WTA zajęła stanowisku w sprawie pokazowego turnieju, który odbędzie się w Rosji. Wystąpią w nim tenisistki i tenisiści na co dzień grający w kobiecym cyklu, jak i męskim (ATP). Po inwazji Rosji na Ukrainę w tym pierwszym państwie nie mogą odbywać się żadne międzynarodowe zawody. Tenis jednak nie zakazał startów sportowcom z kraju agresora i wspierającej go Białorusi, jak to było w innych dyscyplinach - zawodnicy nie mogą tylko występować pod swoją flagą.