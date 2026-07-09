Pokazali: 5 godzin i 23 minuty. Rewanż Polaka za thriller z US Open

27 sierpnia miną dwa lata od tamtego spotkania, gdy Kaśnikowski zadebiutował w Wielkim Szlemie, co już samo w sobie było sporą niespodzianką. Miejsce dające prawo gry w kwalifikacjach wywalczył raptem 2-3 miesiące wcześniej, m.in. dzięki błyskotliwemu triumfowi w challengerze w Poznaniu. W Nowym Jorku przeszedł trzystopniowe kwalifikacje, w pierwszej rundzie wylosował Pedro Martineza - zawodnika klasyfikowanego wtedy na 43. pozycji na świecie. Czyli około 150 miejsc wyżej od gracza spod Warszawy.

To losowanie było wówczas wcale złe - Martinez to bowiem tenisista specjalizujący się w grze na kortach ziemnych, jak większość Hiszpanów. Maks miał szansę, by wygrać to spotkanie, trwało grubo ponad 4 godziny. Decydował tie-break w piątym secie, grany do 10 punktów. I wygrał go wtedy Pedro Martinez - 10-6.

Aż do środy Polak nie miał szansy rewanżu, nie mierzył się zresztą nigdy więcej z graczem z TOP 50. Obaj z Martinezem funkcjonowali w innych rzeczywistościach - Kaśnikowski pół roku później doznał kontuzji, miał dłuższą przerwę, teraz stopniowo wraca w okolice, w których był dwa lata temu. A Martinez dopiero w lutym tego roku wypadł z czołowej setki, teraz szuka punktó w challengerach ATP. I właśnie ich drogi skrzyżowały się w zawodach rangi ATP 100 w Jassach.

Challenger ATP 100. Maks Kaśnikowski kontra Pedro Martinez. Stawką ćwierćfinał

Kaśnikowski walczy o powrót do eliminacji Wielkiego Szlema, co jeszcze niedawno wydawało się nierealne. A teraz - już jest. Błysnął w poprzednim tygodniu, w challengerze rangi 75 w Braszowie, dotarł tam do półfinału. Wydawało się, że w tej sytuacji straci turniej w Jassach, pierwotnie miał grać w kwalifikacjach. Tyle że po wycofaniach kilku zawodników wskoczył do drabinki, już po jej losowaniu. I na dzień dobry sprawił niespodziankę, pokonał notowanego ponad 100 miejsc wyżej Włocha Federico Cinę, choć w trzecim secie przegrywał już 2:4. A wygrał 6:4, 3:6, 7:5.

Maks Kaśnikowski Karolina Kiraga-Rychter/Enea Poznan Open materiały prasowe

Martinez to jednak trochę inna bajka, zawodnik dużo bardziej utytułowany od Ciny, specjalista od gry na mączce. W Jassach został rozstawiony z "5". I to on wygrał pierwszego seta z Polakiem 6:4, choć to Polak miał znacznie więcej break pointów. Tyle że skuteczniejszy w tych decydujących chwilach był Hiszpan.

Gdy Kaśnikowski prowadził w drugiej partii 3:1, mecz został przerwany - zaczęło padać. Wrócili po 2,5 godzinnej przerwie, Polak zapisał tę partię na swoją korzyść - 6:3. Znów więc decydował trzeci set, w nim Martinez wygrywał już 4:2, dokładnie jak Cina. Maks konsekwentnie atakował jego bekhend, to zaczęło dawać wyniki. Udało się wyrównać, a na kolejne przełamanie, na 6:5, Hiszpan zareagował 10-sekundowym ciągłym krzykiem.

Później wyżej notowany z zawodników miał dwie szanse na tie-breaka, mogła powtórzyć się sytuacja z Nowego Jorku. Ale nie powtórzyła, Maks wygrał cztery ostatnie akcje na swoich zasadach. I całe spotkanie: 4:6, 6:3, 7:5.

Pedro Martinez URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Na grafice podsumowującej mecz pokazał się czas: 5 godzin i 23 minuty. Skąd to się wzięło? Otóż zegar zmierzył też... przerwę, gdy obaj zeszli do szatni. Oficjalny czas gry to 2 godziny i 57 minut.

O półfinał Kaśnikowski zagra ze Szwajcarem Jeromem Kymem, to rywal znów będzie faworytem. W rankingu ATP "na żywo" Polak jest 249. Aby zapewnić sobie grę w kwalifikacjach w Nowym Jorku, będzie musiał w Jassach dojść do finału.

Maks Kaśnikowski Paweł Rychter/Enea Poznan Open materiały prasowe





As na zakończenie! Fery napisał historię Wimbledonu [WIDEO] Polsat Sport