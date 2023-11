Pokaz siły w "polskim" meczu deblowym. Mistrzyni US Open rządziła na korcie

W kolejnym spotkaniu Magda Linette, by przedłużyć szanse naszej kadry na awans do półfinału, musiała pokonać Leylah Fernandez - finalistkę US Open z 2021 roku. Rywalka nie dała jednak większych szans naszej reprezentantce i oddała poznaniance zaledwie pięć gemów. Już w tym momencie wiedzieliśmy, że Polki zagrają w Billie Jean King Cup Finals co najwyżej o drugie miejsce w grupie C.