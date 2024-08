Pokaz siły rywalki Świątek, Rosjanka triumfuje w stylu Polki. 6:0 i koniec po 63 minutach

Pojedynek drugiej rundy z udziałem Igi Świątek wlał nadzieję w serca kibiców, że z formą Polki jest coraz lepiej. Liderka rankingu WTA zaprezentowała się o wiele pewniej w starciu z Eną Shibaharą i to od razu przełożyło się na efektowny rezultat 6:0, 6:1 . Cały mecz potrwał zaledwie 65 minut. W kolejnej fazie nowojorskich zmagań 23-latka zmierzy się z Anastazją Pawluczenkową. To spotkanie zostanie rozegrane w nocy z soboty na niedzielę nie przed godz. 1:00 czasu polskiego.

W piątek obie tenisistki pojawiły się na obiektach US Open, ale w zupełnie innym celu. Nasza zawodniczka spokojnie przygotowywała się do walki o czwartą rundę Szlema, odbywając sesję treningową. Z kolei 33-latka wyszła na kort, by razem z Mirrą Andriejewą zmierzyć się z duetem Camila Osorio/Alycia Parks o awans do 1/8 finału w grze podwójnej. Rosjanki nawiązały do wyczynu Polki ze starcia z Japonką. Również zwyciężyły w jednym secie do zera, a swój mecz zakończyły nawet szybciej od raszynianki. O dwie minuty.