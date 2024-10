Pokaz mocy przyjaciółki Sabalenki. Jak dobrze dla Świątek, że nie zagra w Rijadzie

W kolejnym sezonie Hiszpanka, trapiona licznymi dolegliwościami, w końcu zdecydowała się na dłuższą przerwę , po Wimbledonie. Zniknęła na pół roku, do tegorocznego Australian Open przystępowała jako setna zawodniczka w rankingu. I długo nic nie wskazywało na to, że będzie w stanie się tak szybko odbudować.

Był to jej ostatni krecz, przełom nastąpił latem, gdy świadomie zrezygnowała z gry na mączce w turnieju olimpijskim. Wybrała zmagania w Waszyngtonie, dostała dziką kartę i niespodziewanie wygrała . I tak zaczął się mecz Hiszpanki, który w niedzielę może zakończyć się powrotem do TOP 10 rankingu. Jeśli wygra cały turniej WTA 500 w Ningbo.

Tenis. Pewnie zwycięstwo Pauli Badosy nad Beatriz Haddad Maią w turnieju WTA 500 w Ningbo

Hiszpanka pokazała bowiem w meczu z Beatriz Haddad Maią, dziesiątą obecnie rakietą świata, fenomenalną dyspozycję. Tak to można określić, bo przecież będąca w wysokeij formie Brazylijka wcale nie grała złego spotkania. A mimo to nie miała nic do powiedzenia. Badosa imponowała serwisem, nie dała rywalce żadnej okazji do przełamania podania. Gdy trafiała w karo za pierwszym razem, niemal gwarantowała sobie punkt. A i w dłuższych wymianach prezentowała się lepiej. Mimo ze rywalka słynie z żelaznej kondycji, potrafi grać trzygodzinne boje i świetnie wciąż biegać.