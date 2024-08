Pogromczyni Świątek zrezygnowała, a Chińczycy i tak świętują. Niesamowity obrót spraw

Pierwszy dzień sierpnia 2024 roku zapisze się złotymi zgłoskami na kartach chińskiego tenisa. Najpierw Qinwen Zheng pokonała Igę Świątek w półfinale igrzysk i zagwarantowała sobie co najmniej srebrny krążek, ale na tym nie skończyły się dobre wiadomości dla tego azjatyckiego kraju. Kilkadziesiąt minut później awans do olimpijskiego finału wywalczyli w mikście Xinyu Wang i Zhizhen Zhang. Co ciekawe, jeszcze dwa dni temu to Zheng miała partnerować Zhangowi w grze mieszanej.