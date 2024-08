Pogromczyni Świątek zaczęła od wpadki. A skończyło się demolką na korcie

Przygotowania do US Open idą pełną parą. W ten sposób wiele tenisistek traktuje turniej WTA 1000, rozgrywany właśnie w Cincinnati, w którym nie brakuje najbardziej znanych nazwisk. W tym także Julii Putincewej, która zapisała się w pamięci polskich kibiców. 29-latka potrafiła dać się we znaki Idze Świątek . Choć wcześniej przegrała z nią w tym sezonie już dwukrotnie, to właśnie ona wyrzuciła Polkę z tegorocznego Wimbledonu w trzeciej rundzie, równocześnie przerywając jej kapitalną passę 21 zwycięstw z rzędu. Sama z turniejem pożegnała się tuż potem, uznając wyższość Jeleny Ostapenko .

Sensacyjna wpadka, a potem zwrot akcji. Prawdziwa demolka w meczu pogromczyni Świątek

Choć Brytyjka robiła co mogła, od początku drugiego seta nie była w stanie przeciwstawić się rywalce, nawet przy własnym serwisie - 33. rakieta świata okazała się dla niej nie do zatrzymania. 29-latka zapisywała na swoje konto gem za gemem, ostatecznie do zera wygrywając drugą odsłonę spotkania. Do końca meczu potknęła się jeszcze tylko raz, gdy w decydującym gemie pozwoliła na start się przełamać, po czym zdemolowała rywalkę, nie dając jej już dojść do głosu.