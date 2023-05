Pogromczyni Świątek wulgarnie obrażona na korcie. Wszystko uchwyciły kamery, momentalna reakcja

W zasadzie od początku rywalizacji w stolicy Włoch największe psikusy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom sprawia kapryśna pogoda. Wiele meczów musiało być przerywanych bądź przekładanych z powodu deszczu. To też okazało się zapalnikiem do spięcia między Rybakiną i Ostapenko. Obie zawodniczki zmierzyły się ze sobą w meczu o wielki finał. Reprezentantka Kazachstanu na swojej drodze do tego etapu turnieju wyeliminowała Igę Świątek, która z powodu kontuzja była zmuszona do poddania meczu.

Jelena Rybakina wyeliminowała Igę Świątek z turnieju w Rzymie / Getty Images

WTA Rzym. Spore spięcie między Rybakiną i Ostapenko

Rybakina wygrała pierwszego seta 6:2, w drugim w grze obu zawodniczkom zaczynała przeszkadzać psująca się pogoda. Ostapenko jako pierwsza zwróciła się o przerwanie spotkania ze względu na pogarszające się warunki, ale jej prośby nie wysłuchała sędzia. Kiedy jednak na późniejszym etapie gry poprosiła o to Rybakina, to już decyzja była pozytywna i pani arbiter wysłała tenisistki do szatni. Właśnie w tamtym momencie limit frustracji Ostapenko został wyczerpany.

Kamery uchwyciły wyraźnie niezadowoloną Ostapenko, która z grymasem złości schodzi z kortu i mówi coś pod nosem. Kamery uchwyciły Łotyszkę mówiącą "pi*****ona s**a", co usłyszał także trener Rybakiny, Stefano Vukov. Chorwat momentalnie zareagował.

Hej, powiedziała do ciebie "p******ona s**a". [...] Powiedziała to teraz, w tym momencie, tuż obok mnie. Jelena tego nie widziała i nie słyszała ~ kamery uchwyciły moment, kiedy zwraca się do zawodniczki, a następnie reszty sztabu trenerskiego

Jelena Ostapenko nie wytrzymała nerwowo w trakcie meczu z Jeleną Rybakiną / Getty Images

Początkowo Rybakina puściła to mimo uszu, pokazując trenerowi, że nic nie słyszała. Skupiła się na grze i przyniosło to efekt, bo drugą partię wygrała ostatecznie 6:4 i zameldowała się w finale. Mały zgrzyt mieliśmy także po zakończeniu spotkania, bo po dosyć chłodnym podziękowaniu za grę, Rybakina zwróciła się ponownie do w kierunku stanowiska sędziowskiego, wspominając właśnie o wulgaryzmach wypowiedzianych przez rywalkę.

Wielki finał turnieju w Rzymie zaplanowano na sobotę 20 maja, konkretnie na godzinę 19:00. Rybakina zagra w nim z rewelacyjnie spisującą się w stolicy Włoch Ukrainką Anheliną Kalininą. Dla reprezentantki Kazachstanu będzie to już czwarty turniejowy finał w tym sezonie i tym samym szansa na drugi wywalczony tytuł, po zwycięstwie w Indian Wells.

Jelena Rybakina w Rzymie ma szansę na drugi tytuł w 2023 roku / Getty Images