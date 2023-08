To był tydzień Jessiki Peguli. Amerykanka w Montrealu od początku pokazywała bardzo dobrą dyspozycję, przeszła także prawdziwy sprawdzian, kiedy w dwóch kolejnych meczach musiała mierzyć się z Coco Gauff i Igą Świątek. Jej rodaczka w ostatnim czasie zaliczyła bardzo dobrą passę wygranych meczów z rzędu, która została jednak przerwana przez Pegulę. W półfinale mogliśmy oglądać bardzo zacięty pojedynek między nią a Świątek, rozstrzygnięty ostatecznie w trzech setach. "Po pierwszym przegranym secie musiałam coś zmienić w swojej grze i zaczęło to przynosić skutek, działało. Nie wiem, co się stało w trzeciej partii, gdy prowadziłam. Muszę na spokojnie obejrzeć mecz i przeanalizować go. Obie walczyłyśmy zażarcie o każdy punkt, było ciężko, ale to rywalka wygrała" - mówiła po tym spotkaniu światowa jedynka.