Pogromczyni Świątek rezygnuje z igrzysk olimpijskich. Nagła decyzja

Paula Badosa w tym roku działa w ramach zasad zawieszonego rankingu. Tenisistka wróciła do gry po przerwie, a wciąż chciałaby mieć szansę na kwalifikację do najważniejszych turniejów. Hiszpanka ogłosiła, że ostatecznie nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Pogromczyni Igi Świątek z Tokio musiała wybierać - Paryż albo Wimbledon. Ostatecznie postawiła na londyński turniej. To oznacza, że nie powtórzy wyczynu sprzed czterech lat.