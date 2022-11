Pogromczyni Świątek nie mogła ukryć łez! Co za reakcja po klęsce w finale

24-letnia tenisistka z Mińska niespodziewanie odprawiła Polkę nocą z niedzieli na poniedziałek. Po trzysetowym boju wygrała 6:2, 2:6, 6:1. Pokonała ją pierwszy raz w 2022 roku (potrzebowała do tego łącznie pięciu podejść), a jednocześnie - zrewanżowała się za szczególnie bolesną porażkę w półfinale US Open. Świątek w tamtym spotkaniu dwukrotnie odwracała losy pojedynku, zamykając ostatecznie Sabalence drogę do pierwszego, wielkoszlemowego finału.