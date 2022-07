Pogromczyni Sereny Williams pożegnała się z Wimbledonem

Przed Wimbledonem Serena Williams wróciła do gry, po prawie rocznej przerwie. W turnieju w Eastbourne występowała w deblu z Ons Jabeur. Jednak przed meczem z Magdą Linette i Aleksandrą Krunić, Amerykanka i Tunezyjka wycofały się z rywalizacji, z powodu kontuzji tej drugiej.

Na Wimbledon Williams dostała "dziką kartę". W pierwszej rundzie trafiła na Harmony Tan, 115. zawodniczkę rankingu WTA.

Na Amerykance odbiła się długa przerwa w grze. Już meczem z Francuską zakończyła swój udział w Wimbledonie. Po zaciętym meczu, Tan wygrała 7:5, 1:6, 7:6 (10-7).

Rekordowe osiągnięcie Harmony Tan

Tan nie tylko z tego powodu będzie dobrze wspominać tegoroczny Wimbledon. Był to dla niej bardzo udany turniej. Doszła aż do czwartej rundy. Nigdy, w żadnym turnieju wielkoszlemowym nie była tak wysoko. Ta faza okazała się już jednak nie do przejścia.

Reprezentantka Francji znalazła się w najlepszej "16" Wimbledonu. Tam trafila na Amandę Anisimovą, która nie miała problemów z odniesieniem zwycięstwa. Amerykanka wygrała 6:2, 6:3. W ćwierćfinale Anisimowa zmierzy się z Simoną Halep, która pokonała Paulę Badosę 6:1, 6:2.

