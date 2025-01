Pogromczyni Sabalenki za burtą w Melbourne. Młoda gwiazda bezlitosna, już czeka na Polkę

Obie zaliczyły niezły początek 2025 roku. Los jednak sprawił, że obie trafiły na siebie już w pierwszej rundzie Australian Open. A to dlatego, że tenisistka naszych południowych sąsiadów jest obecnie 42. w rankingu, przez co nie miała gwarantowanego rozstawienia i mogła trafić na każdą zawodniczkę w drabince , nawet Igę Świątek czy Arynę Sabalenkę.

Magda Linette poznała potencjalną rywalkę w drugiej rundzie. To Mirra Andriejewa

W następnych minutach zmieniła trochę taktykę, przerzuciła trochę ciężar gry na stronę przeciwniczki. Marie zrobiła kilka błędów, swoje dołożyła także Mirra i to zaowocowało przełamaniem do zera w siódmym rozdaniu. Chwilę później doszło do przerwy. Trzeba było zasunąć dach ze względu na fakt, że nad Melbourne Park zaczęły docierać opady deszczu.