Pogromczyni Sabalenki nie zwalnia tempa. Siódmy raz z rzędu, zaledwie 71 minut

Jekaterina Aleksandrowa w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Dosze sprawiła niemałą sensację. Na tym etapie wyeliminowała bowiem liderkę rankingu i jedną z głównych faworytem do finału, czyli Arynę Sabalenkę .

Pewne zwycięstwo Aleksandrowej. Pogromczyni Sabalenki podbija Dohę

W trzeciej rundzie Jekaterina miała teoretycznie o wiele łatwiejsza zadanie. Zahartowana meczem z Aryną Sabalenką była doskonale przygotowana do starcia z niżej notowaną Elise Mertens. Rosjanka nie pozwoliła Belgijce na urwanie seta i pokonała ją 6:4, 6:2.

W pojedynku rozegrano 18 gemów, a aż 12 z nich padło łupem Rosjanki. W tym spotkaniu serwis nie był jej atutem. Zanotowała "tylko" trzy asy, podczas gry Elise Mertens udało się to 6 razy. Miała jednak o wiele lepszy współczynnik punktów po drugim serwisie (71% do 58%). To właśnie ten element gry w pojedynku Aleksandrowej z Mertens okazał się kluczowy.