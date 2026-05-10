Pogromczyni Sabalenki nie zagrozi Świątek. Finał meczu po 67 minutach

Jakub Rzeźnicki

Hailey Baptiste sprawiła w bieżącym sezonie gigantyczną niespodziankę, wygrywając w Madrycie z Aryną Sabalenką. 25. rakieta świata pokonała Białorusinkę w trzech setach, choć końcowy triumf w stolicy Hiszpanii przypadł w udziale Mirze Andriejewej. Jej przygoda z WTA Rzym potrwała jednak stosunkowo krótko. Pogromczyni Sabalenki na pewno nie zagrozi już Idze Świątek w turnieju.

Set wygrany przez Hailey Baptiste 6:2 z Aryną Sabalenką był niespodzianką. Przerodziła się ona w prawdziwą sensację, kiedy po zaciętym tie-breaku Amerykanka triumfowała w decydującej partii 7:6(6), eliminując Białorusinkę w półfinale prestiżowego turnieju. Tytuł w stolicy Hiszpanii przypadł jednak Mirze Andriejewej, która wygrała 6:4, 7:6(8).

Mimo to nazwisko pogromczyni Sabalenki trafiło na nagłówki, a jej występy w WTA Rzym przyciągały spore zainteresowanie. Przygoda z rozgrywkami skończyła się jednak stosunkowo szybko.

Pogromczyni Sabalenki zmierzyła się z Eliną Switoliną. Błyskawiczny set

Po wygranej w trzech setach nad Simoną Waltert Baptiste mierzyła się w niedzielę z dużo wyżej notowaną Eliną Switoliną. Ukrainka miała za sobą kompletnie nieudany występ w Madrycie, gdzie odpadła już po pierwszym spotkaniu z Anną Bondar. Zdecydowanie zależało jej na szybkim "resecie" i powrocie na zwycięską ścieżkę.

10. rakieta świata już w drugim gemie miała okazję na przełamanie, ale nie wykorzystała dwóch break pointów. Po chwili sama musiała bronić się przed stratą serwisu. Po wyjątkowo długiej walce ostatecznie dopisała gema na swoje konto. Tak jak kolejne cztery.

Switolina kompletnie zdominowała na korcie młodszą rywalkę i w zaledwie 33 minuty triumfowała w pierwszej partii 6:1. Baptiste niewiele do powiedzenia miała także w drugim secie.

Baptiste już za burtą WTA Rzym. Switolina rozbiła Amerykankę

Amerykanka już w trzecim gemie została przełamana przez Switolinę, a gdy wynik po chwili zmienił się na 3:1, widać było, że z 24-latki powoli "uchodzi powietrze". Do końca meczu była ona w stanie ugrać jeszcze tylko jednego gema. Po 67 minutach Switolina triumfowała 6:1, 6:2 i pewnym krokiem weszła do 1/8 finału. A pogromczyni Aryny Sabalenki nie zagrozi już Idze Świątek w Rzymie.

Polka zmierzy się w niedzielę z Elisabettą Cocciaretto, która wyeliminowała w Emmę Navarro. Tenisistki na kort wyjdą nie przed godziną 19.

