Pogromczyni Sabalenki już nie zagrozi Białorusince w Madrycie. Bolesna przegrana z 16-latką

Dla Markety Vondrousovej turniej WTA 500 w Stuttgarcie okazał się bardzo udany. Dotarła do półfinału, sprawiając przy okazji wielką niespodziankę. W drodze do najlepszej "4" niemieckich zmagań wygrała z Aryną Sabalenką po emocjonującej, trzysetowej batalii . Przerwała tym samym serię Białorusinki, która w poprzednich trzech edycjach za każdym razem znajdowała się w wielkim finale.

Los tak chciał, że w Madrycie znów mogło dojść do takiego starcia w ćwierćfinale imprezy. Najpierw obie musiały jednak dotrzeć do tej fazy, a to wiązało się z większym wyzwaniem. Każda z nich potrzebowała wygrać aż po trzy spotkania, by znaleźć się w najlepszej "8". Wiemy już jednak, że co najmniej jedna z nich tam się nie znajdzie.