Pogromczyni Polki postraszona, po chwili szybkie 6:0. Męczarnie faworytki

Reprezentacja Polski do turnieju eliminacyjnego Billie Jean King Cup , który zostanie rozegrany w dniach 10-12 kwietnia w Radomiu, przystąpi osłabiona brakiem Igi Świątek i Magdaleny Fręch . "Biało-Czerwone" do zwycięstw nad Szwajcarkami i Ukrainkami postara się poprowadzić Magda Linette wspierana przez Katarzynę Kawę, Maję Chwalińską i Martynę Kubkę. Triumfatorki zmagań jesienią zagrają o trofeum w chińskim Shenzhen.

Polki, podobnie jak inne zespoły liczące się w walce o trofeum, należą do tzw. Grupy Światowej. Niżej notowane drużyny muszą z kolei zadowolić się rywalizacją w mniej prestiżowych grupach, co nie oznacza, że nie dochodzi w nich do ciekawych starć. Jedno z nich miało miejsce w starciu Argentyny z Gwatemalą w ramach Pierwszej Strefy Amerykańskiej.