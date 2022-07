Pogromczyni Polki idzie jak burza! Jest już w półfinale

Klasyfikowana aktualnie na 18. miejscu w rankingu WTA Halep przez wielu uważana była za tenisistkę, zdolną nawet wygrać tegoroczną edycję turnieju. Póki co potwierdza, że jest do tego jedną z najpoważniejszych kandydatek. W pierwszych czterech spotkaniach nie straciła ani jednego seta, a prawdziwym popisem w jej wykonaniu było starcie 1/8 finału z Paulą Badosą. Hiszpanka, czwarta rakieta świata nie miała w nim nic do powiedzenia, przegrywając 1:6, 2:6.

Wcześniej, bo w trzeciej rundzie Rumunka grała z Magdaleną Fręch. Polka "urwała" jej łącznie pięć gemów, ulegając 4:6, 1:6. Halep była zdecydowaną faworytką także w meczu z Anisimovą. I szybko potwierdziła, że nie był to przypadek.

Choć pierwszy set zaczął się od gema wygranego "na sucho" przez Amerykankę, Rumunka błyskawicznie zyskała przewagę. Już przy kolejnej możliwej okazji przełamała, a ostatecznie wygrała pierwszą odsłonę 6:2 w 31 minut. W drugiej obraz gry wyglądał bardzo podobnie: przy swoim serwisie była niemal bezbłędna, skutecznie ograniczając również poczynania rywalki. Efektem tego było kolejne, szybkie przełamanie i wysokie prowadzenie, już 5:1. Faworytka miała więc Amerykankę "na widelcu", lecz ta nie składała broni. Wygrała trzy kolejne gemy, doprowadzając do stanu 5:4. Halep wtedy, przy własnym serwisie już jednak nie zawiodła, stawiając kropkę nad "i".

Simona Halep - Amanda Anisimova 6:2, 6:4

