Pogromczyni Igi Świątek zameldowała się w półfinale

Ostapenko, 21. w światowym rankingu, obroniła w trwającym dwie godziny i 39 minut czwartkowym spotkaniu piłkę meczową.

W Dubaju odnotowała efektowny hat-trick - w trzech dotychczasowych rundach wyeliminowała mistrzynie wielkoszlemowe; na otwarcie Łotyszka, która sama pięć lat temu wygrała Rolanda Garrosa, uporała się ze zwyciężczynią Australian Open 2020 Amerykanką Sofią Kenin, a potem po dwóch i pół godziny gry odprawiła rozstawioną z "szóstką" Świątek, najlepszą na kortach im. Rolanda Garrosa dwa lata temu. Kvitova to z kolei dwukrotna triumfatorka Wimbledonu (2011, 2014).

24-letnia zawodniczka z Rygi w drugim turnieju z rzędu dotarła do półfinału. W ubiegłym tygodniu odpadła na tym etapie w Sankt Petersburgu. Co najmniej do "czwórki" awansowała zaś też w czterech z siedmiu ostatnich startów. W Dubaju wystąpiła w przeszłości cztery razy i wygrała przez cały ten czas tylko jedno spotkanie.

Tenis. Ostapenko w Dubaju pokonała Kenin, Świątek i Kvitovą

Iga Świątek WTA w Dubaju. Iga Świątek przegrywa w dramatycznym meczu z Jeleną Ostapenko Następną rywalką Ostapenko będzie kolejna zdobywczyni dwóch tytułów wielkoszlemowych - Simona Halep, która w ćwierćfinale wyeliminowała rozstawioną z "ósemką" Tunezyjkę Ons Jabeur 6:4, 6:3.

Rumunka to była liderka światowego rankingu, ale ze względu na dłuższą przerwę wynikającą z kontuzji obecnie jest dopiero 23. w tym zestawieniu. Wyraźnie jednak się odbudowuje - jej bilans meczów w tym sezonie to 11-1. W imprezie rozgrywanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich cieszyła się ze zwycięstwa w przeszłości dwukrotnie - w 2015 i 2020 roku.

Drugą parę półfinałową utworzą wicemistrzyni olimpijska z Tokio Czeszka Marketa Vondroušova i Rosjanka Weronika Kudermietowa.

Trzystopniowych eliminacji w Dubaju nie przeszły Magda Linette i Magdalena Fręch. Pierwsza z nich w drugiej rundzie skreczowała z powodu urazu nogi.

Wyniki ćwierćfinałów:

Jelena Ostapenko (Łotwa) - Petra Kvitova (Czechy) 5:7, 7:5, 7:6 (11-9)

Simona Halep (Rumunia) - Ons Jabeur (Tunezja, 8.) 6:4, 6:3

Weronika Kudermietowa (Rosja) - Jil Teichmann (Szwajcaria) 6:2, 5:7, 6:4

Marketa Vondroušova (Czechy) - Dajana Jastremska (Ukraina) 7:5, 6:4