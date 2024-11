W sporcie nawet na najwyższym poziomie zdarza się, że dwie czołowe postacie danej dyscypliny mają ze sobą przyjacielską relację. Tak było w tenisie z Rogerem Federerem i Rafaelem Nadalem, a przecież obaj ci zawodnicy cały czas ścigali się na kolejne wygrane mecze, turnieje wielkoszlemowe czy pozycję w rankingu ATP. Nie każdy jednak byłby w stanie wyłączyć emocje grając spotkanie z bliską osobą. Do tego grona należy Qinwen Zheng.

- Zawsze wolę trzymać się z daleka od zawodniczek. Jest duża konkurencja, a ja jestem bardzo wrażliwa. Czuję, że gdybym się z którąś zaprzyjaźniła i musiała z nią rywalizować na korcie, nie byłabym w stanie skoncentrować się na 100% na walce. W głębi serca czuję, że jeśli ktoś jest przyjaciółką, to naprawdę chcę, żeby wygrała lub czuła się dobrze w swoim życiu. To przeciwna strona do odczuć przy turnieju tenisowym - powiedziała, cytowana przez Marco Beltramiego z włoskiego Fanpage.it.