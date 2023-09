Pogromczyni Igi Świątek się nie zatrzymuje. Wystąpi w finale w Tokio

22-letnia raszynianka po odpadnięciu w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open, gdzie broniła tytułu zrobiła sobie dłuższą przerwę. Nasza tenisistka wycofała się bowiem z turnieju w Gaudalajarze i postanowiła skupić się na azjatyckich imprezach .

W ćwierćfinale rywalką Polki była Kudiermietowa. I choć do tej pory raszynianka zwyciężyła w każdym z czterech meczów z tą rywalką , to w stolicy Japonii musiała uznać jej wyższość 2:6, 6:2, 4:6 .

Rosjanka, rozstawiona z "ósemką", w półfinale zagrała ze swoją rodaczką Pawluczenkową. I był to bardzo zacięty bój.

W drugim secie tenisistki również po razie się przełamały i ponownie musiał odbyć się 13. gem. Tym razem jednak Pawluczenkowa wygrała go gładko (7-2).

Tenis. Iga Świątek zagra w Pekinie

Decydujący set toczył się pod dyktando własnego serwisu do siódmego gema. Wtedy Kudiermietowa odebrała podanie rodaczce i to samo powtórzyła w dziewiątym, bardzo zaciętym gemie, wygranym za piątą piłką meczową. To wyrównane spotkanie trwało trzy godziny i 25 minut.