Pogromczyni Igi Świątek odpada z turnieju. Wielka sensacja w Cincinnati

Jessica Pegula, która ledwie kilka dni temu wygrała turniej w Montrealu, pokonując w półfinale Igę Świątek, do rywalizacji w Cincinnati przystąpiła jako jedna z faworytek. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych dotarła do trzeciej rundy, w której przyszło jej zmierzyć się z Marie Bouzkovą. Czeszka dość nieoczekiwanie sprawiła duże problemy trzeciej rakiecie świata i wyeliminowała faworytkę (6:4, 6:0), awansując tym samym do ćwierćfinału.