Frustracja pogromczyni Igi Świątek, zaliczyła falstart. "To było żenujące"

Poznaliśmy już finalistki tegorocznego US Open - w sobotę o trofeum zagrają Jessica Pegula i Aryna Sabalenka, które niedawno zmierzyły się ze sobą w Cincinnati. Amerykanka w drodze do finału w Nowym Jorku pokonała Karolinę Muchovą, która postawiła jej twarde warunki, szybko wygrywając pierwszego seta. Pegula później odniosła się do tego "falstartu" w meczu i nie kryła frustracji z powodu swojej postawy. Wprost stwierdziła, że "czuła się jak juniorka".