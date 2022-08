Pogromczyni Igi Świątek idzie jak burza! Jest już w półfinale

26-latka w czwartek, po trzysetowym pojedynku rozprawiła się z Polką, aktualną liderką rankingu WTA. Było to kolejne potwierdzenie jej kapitalnej formy. W zaledwie rok Haddad Maia przesunęła się w światowym zestawieniu o ponad sto pozycji. Na początku sierpnia 2021 była notowana na 185. pozycji. Obecnie jest już 24.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szokujące zachowanie tenisisty! Rzucił rozerwaną koszulką w rywala. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Pogromczyni Świątek idzie za ciosem

Ćwierćfinałową przeciwniczką Brazylijki była 12. rakieta świata, Belinda Bencic. Szwajcarka wygrała pierwszą odsłonę pojedynku, w dodatku w przekonującym stylu - oddając rywalce ledwie dwa gemy. Odpowiedź pogromczyni Świątek była jednak piorunująca. Odwróciła ona losy meczu, w dwóch kolejnych setach zwyciężając 6:3, 6:3.

Reklama

Tym samym Haddad Maia zameldowała się już w półfinale. W nim jej przeciwniczką będzie Karolina Pliskova. To już piąty turniej WTA w tym sezonie, w którym zdołała wedrzeć się do najlepszej czwórki. Pod tym względem "skuteczniejsze" od niej są wyłącznie... Świątek, (robiła to ośmiokrotnie) i Simona Halep (7 razy).

Beatriz Haddad Maia - Belinda Bencic 2:6, 6:3, 6:3